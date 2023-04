Beta-hCG che aumentano moltissimo: è preoccupante?

Una domanda di: Giulia

Buongiorno dottore ho fatto il test delle beta-hcg il 29/03 con esito di 418 e l’ho ripetuto il 31/03 con esito di 1250. È normale che in due giorni siano aumentate in maniera così esponenziale? C’è qualche problema in un aumento così rapido? La mia ultima mestruazione risale al 1° marzo. Grazie mille.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Giulia,

nel momento in cui legge questa lettera il suo livello di beta-hCG dovrebbe permettere già un controllo ecografico, o più di preciso dovrebbe già consentire di visualizzare chiaramente l’embrione attraverso l’apparecchio ecografico.

I valori sono quelli di un’ottima placentazione, ovvero di un ideale processo di formazione della placenta, ma non sembrano suggerire una gravidanza gemellare.

Ci faccia sapere l'esito dell'ecografia, che ha il vantaggio di fornire immediatamente una risposta completamente esaustiva. Con cordialità.