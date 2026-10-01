Beta-hCG che aumentano poco a inizio gravidanza: c’è da preoccuparsi?

Dottor Claudio Ivan Brambilla A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 01/10/2026 Aggiornato il 01/10/2026

In effetti nelle prime settimane di gravidanza il valore delle beta dovrebbe raddoppiare circa ogni 48 ore, tuttavia se non accade non è automatico che si sia verificato un aborto spontaneo. A chiarire la situazione sarà l'ecografia della sesta-settima settimana.

Una domanda di: Denise
Ho avuto l'ultima mestruazione il 26 di agosto. Ho fatto il test di gravidanza giovedì 17 settembre ed è risultato positivo. Il 18 di settembre faccio il prelievo del sangue per verificare le beta-hCG il valore è 108. Contatto la mia ginecologa ma mi dice che il valore è troppo basso di ripetere l'esame dopo una settimana. Ripeto l'esame e le beta sono a 708. La ginecologa mi dice che sono ancora basse che vanno ulteriormente ripetute e mi chiede se sto male. Io non avverto né dolori né perdite non ho nessun sintomo a parte i sintomi normali di una gravidanza. Mi devo preoccupare perché le beta non sono cresciute? La mia ginecologa dice che sarebbero già dovuto essere intorno alle 1000. Ma così non è. Devo preoccuparmi?

Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,
in effetti il valore delle beta-hCG in quest'epoca della gravidanza dovrebbe raddoppiare circa ogni 48 ore, ma può capitare che non accada nonostante vada tutto bene. Tuttavia va anche messo in conto che la gravidanza non stia procedendo. Tra un paio di settimane a essere dirimente sarà l'ecografia perché se la gravidanza è in evoluzione dovrà evidenziare l'embrione con il battito del cuoricino. Quindi a questo punto non resta che aspettare il controllo ecografico mentre eseguire ancora il dosaggio delle beta nel sangue serve a poco per avere informazioni chiare sul futuro della sua gravidanza. Mi tenga aggiornato, cari saluti.

Beta-hCG che aumentano poco a inizio gravidanza: c’è da preoccuparsi?

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