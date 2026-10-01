Beta-hCG che aumentano poco a inizio gravidanza: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Denise

Ho avuto l'ultima mestruazione il 26 di agosto. Ho fatto il test di gravidanza giovedì 17 settembre ed è risultato positivo. Il 18 di settembre faccio il prelievo del sangue per verificare le beta-hCG il valore è 108. Contatto la mia ginecologa ma mi dice che il valore è troppo basso di ripetere l'esame dopo una settimana. Ripeto l'esame e le beta sono a 708. La ginecologa mi dice che sono ancora basse che vanno ulteriormente ripetute e mi chiede se sto male. Io non avverto né dolori né perdite non ho nessun sintomo a parte i sintomi normali di una gravidanza. Mi devo preoccupare perché le beta non sono cresciute? La mia ginecologa dice che sarebbero già dovuto essere intorno alle 1000. Ma così non è. Devo preoccuparmi?



