Beta-hCG che aumentano poco: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Maila

Ho scoperto di essere incinta molto presto a 2 settimane avevo 188.8 valore

delle beta dopo 3 giorni le ho ripetute e avevo 252.4 dopo altri 3 le ho

ripetute e ho 292 sono cresciute poco questa volta solo di 20 che vuol dire,

c’è da preoccuparsi? La mia ultima mestruazione è stata il 24 marzo 2021. Grazie

mille.



Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Gentile signora,

non c’è alcun bisogno di effettuare tutti questi dosaggi, non serve a nulla, a meno che non le sia stato espressamente prescritto dal curante e, quindi, ve ne sia una giustificazione medica. In realtà è presto per sapere qualunque cosa, quindi non ha davvero senso cercare risposte e certezze che attualmente non è possibile trovare. A dirimere i dubbi sarà un’ecografia verso il 5 maggio, quando si potrà vedere il battito cardiaco. L’unica cosa da fare ora è dunque fissare un appuntamento per la prima visita e la prima ecografia. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto