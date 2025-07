Beta-hCG che aumentano poco e nulla di visibile all’ecografia: può essere una GEU?

Una domanda di: Giusy Venerdì 27 giugno ho scoperto di essere incinta con test di gravidanza, dopo 7 giorni di ritardo. Ultima mestruazione il 21 maggio. Ho fatto subito le beta con valore 131 dopo 72 ore le ho ripetute, valore 238. Ieri, 30 giugno ho sentito un dolore mediamente inteso al basso ventre e ho avuto perdite rosso scuro-marroni. Ho fatto ecografia interna ma non si vede nulla. Adesso ho lievi perdite marroni Mi è stato detto di aspettare e che è probabile si tratti di un aborto spontaneo... Ho paura che si tratti di gravidanza extrauterina. Cosa fare se non continuare ad attendere?



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Giusy,

lei è molto brava. È giusto in questa fase domandarsi se si è di fronte a una gravidanza endouterina non evoluta o a una gravidanza extrauterina che si sta spegnendo.

La guida per capire è clinica, sintomi e visita pelvica, ecografica e il monitoraggio ogni 48 ore del valore delle beta-hCG. Con questi valori i rischi sono minimi ma presenti ed è quindi necessario tenere aperta anche l'ipotesi che lei apre (e le dico, con ragione) perché si stima che nel mondo ancora oltre il 70% delle gravidanze extrauterine non venga riconosciuta in tempo er permettere un trattamento medico risolutivo evitando il progredire fino a condizioni che richiedono un atto chirurgico. Quindi calma, ma guardia attiva su questa situazione in modo da venirne fuori con totale chiarezza diagnostica. Mi tenga aggiornato.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

