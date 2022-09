Beta-hCG che aumentano (troppo) poco: cosa significa?

Una domanda di: Jessica

Salve,ho una domanda da farle: l’ultimo ciclo lo ho avuto il 12/08 e il giorno 24/08 ho fatto l’insiminazione. Mi è stato detto che devo fare la prima beta il 05/09 e il risultato era 12,20 e dopo tre giorni l’ho rifatta e il risultato è stato 23,59. Mi preoccupo molto: non so se va bene o meno. Grazie e a risentirci.



Gentile lettrice, il valore delle beta-hCG non è molto confortante. Suggerirei di ripetere ancora il dosaggio oggi (lunedì). C’è una piccola possibilità che sia una gravidanza che parte stentatamente e poi procede, ma in genere in questi casi si tratta di una gravidanza non evolutiva. Con cordialità.

