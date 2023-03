Beta-hCG che non raddoppiano dopo una ICSI

Una domanda di: Lara

Ho eseguito una Icsi Trasfer il 7 marzo. Ultimo ciclo 17 febbraio, beta 15/03 130 beta 17/03 447 beta 20/03 1609 beta 22 marzo 2849 Mi preoccupa l’ultimo valore che è si salito ma non raddoppiato. Oggi 23/03 (4+3) ho fatto un’eco in clinica che ha evidenziato perfette dimensioni e posizioni di utero camera gestazionale e sacco vitellino. Io però a seguito dell’ultimo prelievo delle beta ho notato un’importante regressione dei sintomi, i seni non sono piu doloranti, poca tensione addominale e zero crampi. Vorrei solo capire se secondo lei le beta vanno bene e se i sintomi possono essere altalenanti in questa fase oppure il fatto che io non li stia piu sentendo possa essere segnale negativo. La ringrazio anticipatamente.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora, non si possono fare previsoni sulla base di quanto riferisce. Il valore delle beta-hCG ha una velocità di crescita variabile (non è automatico che debbano raddoppiare) e la presenza o l'assenza di sintomi è poco significativa (soprattutto la tensione addominale e i crampi non sono tipici della gravidanza). Bisogna avere pazienza e vedere cosa succede nelle prossime settimane, quando arriverà il momento di visualizzare l'embrione e il battito del suo cuoricino. Con cordialità.