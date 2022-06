Beta-hCG che non raddoppiano: l’annidamento non è avvenuto?

Una domanda di: Valeria

Buongiorno dottore,

volevo farle una domanda in merito alle beta-hCG.

Ho fatto transfer da blasto in data 18/05 (data U.M. 01/05) e la prima beta in data 30/05 con esito 89.3; il secondo prelievo in data 01/06 con risultato 166.8. Il centro PMA mi ha suggerito altri due prelievi uno in data 06/06 (319.8) e uno 08/06 (436.5).

Sono un pò preoccupata perchè i risultati pur essendo in crescita non mi convincono molto, secondo lei sono in una situazione delicata? Cioè, l’impianto non è avvenuto come dovrebbe secondo lei? Grazie per il suo parere. Buona giornata.



Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Gentile signora,

saremmo alla quinta settimana e mezza, le beta hCG non sono alte ma crescono. Se non fosse annidato, le beta che egli stesso produce, non potrebbero passare nel suo sangue ed essere dosabili.

Smetterei con i dosaggi, che dicono relativamente poco, e attenderei i riscontri ecografico che nel giro di una settimana dovrebbero dire praticamente tutto sul successo dell’annidamento.

È annidato… il resto si vedrà… come sempre per ogni embrione all’inizio della propria storia. Come è successo a ognino di noi. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto