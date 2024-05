Beta-hCG che presentano un andamento strano

Una domanda di: Marianna

Salve dottore, scopro la mia gravidanza due giorni prima del ritardo, dopo aver avuto perdite da impianto. Inizio a fare il monitoraggio delle beta che anche se basse per i primi 3 monitoraggi sembrano raddoppiare( 14-30-77). Al quarto monitoraggio le beta risultano 43 e inizio a vedere delle perdite leggerissime che vanno dal rosato al marroncino. A distanza di una settimana controllo le beta per verificare si fossero azzerate o quasi e invece da 43 sono 210. Non mi spiego tutto ciò. Se lei potesse darmi delle delucidazioni. La ringrazio tanto.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, i valori delle beta-hCG nelle fasi inizialissime della gravidanza possono presentare queste caratteristiche. In questi casi è solo il successivo monitoraggio che ci potrà far verificare reale andamento della stessa gravidanza. Suggerirei quindi di ripetere il dosaggio delle beta a distanza di qualche giorno per vedere se il valore continua a crescere e con che ritmo, poi potrà fare un controllo ecografico non appena il valore delle beta sarà arrivato ad una quantità superiore ai 1000-1500 in modo da verificare che la camera gestazione sia visibile e all’interno della cavità dell’utero e che l’embrione si sviluppi regolarmente. Nel frattempo potrebbe essere indicata l’assunzione di progesterone per aiutare la gravidanza nelle fasi iniziali. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto