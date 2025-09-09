Beta-hCG che si mantengono stabili dopo un aborto

A cura di Augusto Enrico Semprini - Professore specialista in Ginecologia Pubblicato il 09/09/2025 Aggiornato il 09/09/2025

Il tessuto placentare può mantenere costante la produzione dell'ormone beta-hCG anche per un lungo periodo senza che questo sia segno di un problema. Tuttavia la situazione va tenuta sotto controllo.

Una domanda di: Anna
Il 23/08 ho scoperto di essere incinta. Stesso giorno faccio beta e sono a 74.il 27/08 ripeto le beta e il valore sale a 393. Il 01/09 senza alcun sintomo le beta scendono a 323, per poi salire a 326 il 03/09 e ancora il 05/09 a 332. Ho fatto una ecografia e la ginecologa non ha visto niente né nell’ utero né fuori quindi si pensa ad un aborto spontaneo ma le beta non calano e rimangono costanti. Mi ha consigliato di fare di nuovo unaecografia massimo in due giorni. Sono molto spaventata e non capisco cosa stia accadendo. La ringrazio.

Augusto Enrico Semprini
Augusto Enrico Semprini

Cara Anna,
il tessuto placentare è molto resistente e può mantenere la produzione di beta-hCG anche per un lungo periodo. Quanto le ha detto il suo ginecologo è corretto perché va esclusa una gravidanza extrauterina ma la stabilità delle beta in questo momento lascia un buon margine di tranquillità. Devono essere ricontrollate perché nelle gravidanze extrauterine bisogna chiudere la partita solo quando il dosaggio è al di sotto del minino di positività, in genere 5. Quindi controlli clinici ecografici ed ematici seriati e vedrà che tutto andrà a posto per il meglio e la prossima gravidanza avrà un'evoluzione più favorevole. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana

Acido folico: è pericoloso non averlo assunto fino alla 16^ settimana?

08/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

L'integrazione di acido folico è raccomandata nel periodo preconcezionale fino al termine del primo trimestre, tuttavia grazie alla nostra alimentazione non si rischiano gravi carenze quindi se per qualunque ragione non è stato impiegato quando si doveva è facile che non emergano problemi.   »

Valore delle beta: le settimane come vengono conteggiate?

05/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

La tabella di riferimento in cui sono riportati i valori desiderabili delle beta hCG considera le settimane di gravidanza in modo diverso dal calendario ostetrico. Più di preciso, rispetto a questo indica due settimane in meno.   »

Assenza di un rene scoperta dalla morfologica: che succederà alla nascita?

03/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elsa Viora

Un bimbo che nasce senza un rene, se non vi sono altre anomalie (malformazioni o patologie cromosomiche o genetiche), può contare su un'aspettativa e una qualità di vita sovrapponibili a quelle della popolazione generale.  »

Fai la tua domanda agli specialisti
 