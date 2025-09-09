Beta-hCG che si mantengono stabili dopo un aborto

Una domanda di: Anna Il 23/08 ho scoperto di essere incinta. Stesso giorno faccio beta e sono a 74.il 27/08 ripeto le beta e il valore sale a 393. Il 01/09 senza alcun sintomo le beta scendono a 323, per poi salire a 326 il 03/09 e ancora il 05/09 a 332. Ho fatto una ecografia e la ginecologa non ha visto niente né nell’ utero né fuori quindi si pensa ad un aborto spontaneo ma le beta non calano e rimangono costanti. Mi ha consigliato di fare di nuovo unaecografia massimo in due giorni. Sono molto spaventata e non capisco cosa stia accadendo. La ringrazio.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Anna,

il tessuto placentare è molto resistente e può mantenere la produzione di beta-hCG anche per un lungo periodo. Quanto le ha detto il suo ginecologo è corretto perché va esclusa una gravidanza extrauterina ma la stabilità delle beta in questo momento lascia un buon margine di tranquillità. Devono essere ricontrollate perché nelle gravidanze extrauterine bisogna chiudere la partita solo quando il dosaggio è al di sotto del minino di positività, in genere 5. Quindi controlli clinici ecografici ed ematici seriati e vedrà che tutto andrà a posto per il meglio e la prossima gravidanza avrà un'evoluzione più favorevole. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

