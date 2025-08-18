Beta-hCG: cosa vuol dire se il valore diminuisce nelle prime settimane di gravidanza?

La diminuzione del valore delle beta-hCG a inizio gravidanza non è un buon segno, visto che se tutto va bene dovrebbe aumentare anche in modo significativo.

Una domanda di: Adriana
Salve dottore, la contatto per un consiglio e come dovrei comportarmi dopo che ho fatto due test di gravidanza entrambi positivi il 30/07/2025 dopo tre giorni di ritardo. Poco dopo iniziano delle perdite brunastre e da quel giorno non sono più finite fino ad oggi. Ho fatto le beta venerdì scorso ed erano a 187,97 (bassine), le ho ripetute ieri (quinta settimana oggi) erano a 116. Vanno in discesa al posto di aumentare. Il consultorio mi ha detto di stare tranquilla e di ripeterle, ma io sono preoccupata, tanto che domenica ho fatto pronto soccorso e mi hanno fatto un’eco interna dicendomi che non c’era nulla di anomalo, che l’endometrio era a posto, insomma tutto nella norma e di aspettare. Io ho un altro figlio di tre anni e non mi è mai successo nulla di tutto ciò, perciò sono molto in ansia perché non so cosa aspettarmi, sento che non sta andando bene. In più crampi, nausea e dolori mestruali. Mi dia un responso, lei cosa ne pensa?

Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,
la diminuzione del valore delle beta-hCG non è un buon segno ed è strano che in consultorio le abbiano detto di stare tranquilla. Comunque sia, quando arriverà alla settima settimana, se tutto va bene dovrà essere visualizzato con l'ecografia l'embrione con attività cardiaca. Fare previsioni in questo caso è davvero impossibile: solo il trascorrere dei giorni potrà dirci cosa sta accadendo. Direi di sperare in un esito felice, ma di prepararsi anche a una notizia non buona, soprattutto se il valore delle beta continuerà a
diminuire. Mi tenga aggiornato.

