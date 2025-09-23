Beta-hCG: dicono se la gravidanza proseguirà?

Dottor Claudio Ivan Brambilla A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 23/09/2025 Aggiornato il 23/09/2025

le beta-hCG individuate nel snague ci dicono solo che la gravidanza è iniziata, ma non rivelano come sarà la sua evoluzione.

Una domanda di: Giada
Buongiorno, ho un ritardo di 10 giorni, ho fatto le beta il giorno 18 (ritardo di 8 giorni) e il valore era 45, dopo 48 ore ho rifatto le beta e sono 75. Come sono? La gravidanza può procedere bene? Grazie.

Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Gentile Giada,
il valore delle beta non è predittivo riguardo a come andrà la gravidanza, ma ci dice solo che la gravidanza è iniziata. Lo conferma il fatto che non vi è l'indicazione di fare il dosaggio delle beta nel sangue di propria iniziativa, perché appunto farlo serve solo a creare ansia e a null'altro. In altre parole, o il dosaggio delle beta nel sangue viene prescritto dal ginecologo che poi si preoccupa di valutare e interpretare i risultati oppure è inutile effetturlo: basta il test di gravidanza che si fa sulle urine, dopodiché si attende il primo controllo ecografico. Quest'ultimo è consigliabile farlo non prima della sesta settimana finita perché in quest'epoca, se tutto va bene, è possibile visualizzare l'embrione con
attività cardiaca. Dunque, se non è il suo ginecologo ad averle prescritto i dosaggi li lasci perdere e fissi l'appuntamento per la prima visita con ecografia. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana

Bimbo di sette mesi che si sveglia spesso di notte: che fare?

23/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Angela Raimo

C'è un punto situato tra le sopracciglia che, se massaggiato in modo lieve, concilia il sonno del bambino, lo rasserena, lo aiuta a riprendere rapidamente il sonno.  »

Speculum in gravidanza: può provocare danno al bambino?

22/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Lo speculum viene utilizzato quando è necessario valutare il collo dell'utero e l'interno della vagina: se dopo il suo impiego non si manifestano sintomi particolari (sanguinamento e dolori) si può stare tranquille.   »

Movimenti fetali in 29^ settimana: è normale che siano cambiati rispetto a prima?

10/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

In effetti, è possibile che i movimenti fetali non siano sempre uguali, ma quello che conta è riuscire ad avvertirli. Per riuscirci ogni volta che si vuole ci sono piccoli trucchi.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 