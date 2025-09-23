Beta-hCG: dicono se la gravidanza proseguirà?

Una domanda di: Giada Buongiorno, ho un ritardo di 10 giorni, ho fatto le beta il giorno 18 (ritardo di 8 giorni) e il valore era 45, dopo 48 ore ho rifatto le beta e sono 75. Come sono? La gravidanza può procedere bene? Grazie.



Gentile Giada,

il valore delle beta non è predittivo riguardo a come andrà la gravidanza, ma ci dice solo che la gravidanza è iniziata. Lo conferma il fatto che non vi è l'indicazione di fare il dosaggio delle beta nel sangue di propria iniziativa, perché appunto farlo serve solo a creare ansia e a null'altro. In altre parole, o il dosaggio delle beta nel sangue viene prescritto dal ginecologo che poi si preoccupa di valutare e interpretare i risultati oppure è inutile effetturlo: basta il test di gravidanza che si fa sulle urine, dopodiché si attende il primo controllo ecografico. Quest'ultimo è consigliabile farlo non prima della sesta settimana finita perché in quest'epoca, se tutto va bene, è possibile visualizzare l'embrione con

attività cardiaca. Dunque, se non è il suo ginecologo ad averle prescritto i dosaggi li lasci perdere e fissi l'appuntamento per la prima visita con ecografia. Cari saluti.





Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

