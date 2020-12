Beta-hCG dopo la fecondazione assistita

Una domanda di: Raffaella

Ho effettuato un trasfert di 2 blastocisti tipo A, di cui una

espansa il 24 novembre,il 3 dicembre dopo 9 giorni ho fatto le beta ed erano

145 le ho ripetute dopo 6 giorni il 9 dicembre ed erano 799 ora sono preoccupata perché pensavo che dovessero essere piu di 1000 a questo

punto. Non mi sembra neanche che siano raddoppiate in questi 6 giorni. Non è che si tratti di un aborto spontaneo? Dovrei essere alla 5 settimana secondo

i valori delle beta.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Sicuramente il valore presenta un appiattimento dell’incremento, ma ci sono molte oscillazioni. Suggerirei di ripetere ancora il dosaggio: il risultato dirimerà ogni dubbio. Con cordialità.

