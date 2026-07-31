Beta-hCG: dubbi sul valore in sesta settimana

Dalla sesta settimana in avanti non è utile valutare il valore delle beta, perché l'ecografia, se tutto va bene, può già evidenziare l'embrione con attività cardiaca.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile Beatrice, lei a breve, in base al fatto che ha 19 giorni circa di ritardo delle mestruazioni, entrerà nella settima settimana di gravidanza: come abbiamo già scritto numerose volte in quest'epoca non si fa più il dosaggio delle beta, ma l'ecografia. Il valore delle beta non è predittivo dell'andamento della gravidanza mentre l'ecografia, evidenziando in utero l'embrione con l'attività cardiaca, come avviene se tutto va per il meglio, ci dà notizie certe sulla sua evoluzione. Le consiglio quindi di fissare un appuntamento con il suo ginecologo: grazie a questo si toglierà ogni dubbio. Le auguro una buona continuazione della gravidanza.

Una domanda di: Beatrice A distanza di una settimana ho ripetuto le beta: da 13.481 a 60.288: l’incremento è positivo oppure mi devo aspettare un rischio di gravidanza extrauterina? Sono al giorno 47 del ciclo. Grazie e buona giornata.

Nella stragrande maggioranza dei casi il mancato accollamento si risolve senza conseguenze. Quello che davvero conta è che l'ecografo in sesta settimana visualizzi l'embrione e il battito del cuoricino. »

Dalla sesta settimana di gravidanza in avanti è l'ecografia che può rivelare se la gravidanza sta procedendo come sperato. »

In una gravidanza fisiologica (la cosiddetta BRO che sta per Basso Rischio Ostetrico) non solo non è necessario effettuare controlli a intervalli inferiori a un mese-mese e mezzo, ma potrebbe essere persino controproducente. »

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Durante la gravidanza, l'altitudine ideale per chi sceglie una vacanza in montagna è intorno ai 1000 metri e non superiore ai 1500. »

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Nel caso in cui per risolvere un problema dovuto al piercing sia sufficiente medicare il lobo dell'orecchio e, quindi, ricorrere solo a cure locali, non ci sono problemi per la gravidanza. »

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Durante l'allattamento, anche esclusivo, possono sia ritornare le mestruazioni sia verificarsi episodi di spotting (lievi sanguinamenti occasionali). »

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Capita se all'improvviso viene esposto al sole per via di un errore di interpretazione del cervello, che giudica l'esposizione a una fonte luminosa abbagliante un elemento di disturbo che spetta al naso allontanare. »

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Un mancato accollamento di 3 millimetri in genere è destinato a risolversi senza che vi sia bisogno di rinunciare alle vacanze. A patto che le vacanze siano un periodo di rilassamento psicofisico e non impongano strapazzi e fatiche. »