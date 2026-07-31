Beta-hCG: dubbi sul valore in sesta settimana

Dalla sesta settimana in avanti non è utile valutare il valore delle beta, perché l'ecografia, se tutto va bene, può già evidenziare l'embrione con attività cardiaca.
Una domanda di: Beatrice A distanza di una settimana ho ripetuto le beta: da 13.481 a 60.288: l’incremento è positivo oppure mi devo aspettare un rischio di gravidanza extrauterina? Sono al giorno 47 del ciclo. Grazie e buona giornata.
Claudio Ivan Brambilla
Gentile Beatrice,
lei a breve, in base al fatto che ha 19 giorni circa di ritardo delle mestruazioni, entrerà nella settima settimana di gravidanza: come abbiamo già scritto numerose volte in quest'epoca non si fa più il dosaggio delle beta, ma l'ecografia. Il valore delle beta non è predittivo dell'andamento della gravidanza mentre l'ecografia, evidenziando in utero l'embrione con l'attività cardiaca, come avviene se tutto va per il meglio, ci dà notizie certe sulla sua evoluzione. Le consiglio quindi di fissare un appuntamento con il suo ginecologo: grazie a questo si toglierà ogni dubbio. Le auguro una buona continuazione della gravidanza.
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