Beta-hCG: è buono l’andamento?

In settima settimana di gravidanza, per sapere se tutto sta procedendo bene serve l'ecografia molto più del dosaggio delle beta.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile signora, certamente i valori non sono alti, ma, come lei nota, crescono. Lei dovrebbe essere ormai alla settima settimana gestazionale e un’ecografia le darà informazioni più affidabili. Nons erve infatti continuare a dosare le beta-hCg, mentre l’ecografia sarà di chiarimento. La chiederei quanto prima. Con cordialità.

Una domanda di: Flavia Sono alla seconda gravidanza. Ho effettuato il 7 aprile un test risultato positivo. Ultima mestruazione il 4 marzo. Il 9 faccio le prime beta (sotto indicazione della mia ginecologa) con risultato 670. Il 16 il secondo prelievo con risultato 1701. Il 19 terzo prelievo risultato 2670. Adesso sto aspettando di effettuare il quarto prelievo per valutare l’andamento delle beta e fissare un’ecografia. Ma mi chiedevo se un andamento così irregolare è preoccupante poiché le beta non sono mai raddoppiate pur crescendo. Grazie mille.

Gli Specialisti Rispondono

Nel caso in cui la storia ostetrica sia stata segnata da due aborti spontanei, può essere opportuno, per dare inizio a una nuova gravidanza, rivolgersi a un centro per la procreazione medicalmente assistita. Questo vale soprattutto se l'età materna gioca a sfavore della fertilità. »

Gli Specialisti Rispondono

Non è così automatico che la gravidanza, una volta iniziata, determini la comparsa di sintomi specifici, quindi l'assenza dei disturbi "tradizionali" (nausea, tensione al seno e così via) non deve essere interpretata come un segnale per forza negativo. »

Gli Specialisti Rispondono

Una volta escluso con il tampone che un prurito insistente sia dovuto a un'infezione vaginale, si può ricorrere per alleviarlo a un gel a base di aloe. »