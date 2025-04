Beta-hCG e parametri relativi ai valori

Una domanda di: Erika Sono a 5 settimane+2 , ho iniziato con le nausee pochi giorni fa, e sempre 3 giorni fa ho fatto le beta, che sono a 5347. Essendo per me la prima gravidanza, ho mandato subito il test Beta alla mia ginecologa, che non ha ancora risposto e che non mi vedrà per la prima eco fino alla 7 settimana. La mia paura ora e dubbio sono: le beta sono nei parametri? Possibile che la nausea si sia già attenuata, devo allarmarmi per questo? In attesa di risposta, cordiali saluti.



Gentile signora,

il valore delle beta-hCG può controllarlo nel referto dove sono appunto riportati i valori nelle varie settimane di gravidanza. Lei ha fatto il dosaggio in 4^ settimana + 6 giorni quindi deve controllare il valore riportato nella 4^ settimana, che dovrebbe essere compreso tra 2160 e 82640. Per quanto riguarda la nausea, non so che dirle, di solito il fatto che diminuisca viene accolto con sollievo. La sua ginecologa ha ragione a volerla vedere per la prima ecografia in settima settimana e non prima: è in questa epoca infatti che si può valutare se la gravidanza sta procedendo bene grazie al fatto che l'ecografo può visualizzare l'embrione e il battito del cuoricino. Mi permetto di aggiungere che la gravidanza è lunga e che non conviene davvero coltivare preoccupazioni quando non ce ne sarebbe alcun motivo, come nel suo caso, almeno in base a quanto riferisce. Il mio consiglio è di non dosare più le beta perché il loro valore non è predittivo di come procederà la gravidanza ma aspetti serenamente la prima ecografia, quando ogni dubbio le verrà dissipato. Cari saluti.





