Beta-hCG ed ecografia: a quale dei due esami dare più credito?

Una domanda di: Elisabetta

Gentile dottoressa,

innanzitutto la ringrazio per la cortesia. Le do le specifiche relativamente a quanto ci siamo dette nella email precedente. L’esame

delle beta è stato effettuato nello stesso laboratorio, per questo mi sono preoccupata (ho sempre saputo che si stabilizzassero non calassero) ma come

le dicevo al controllo il feto si muoveva, c’era battito ed era cresciuto. Il progesterone lo prendo per via vaginale per 200 mg. Il prossimo controllo sarà il bi-test e nello stesso giorno farò il test sul dna fetale.

Grazie mille cordialmente.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, sarei abbastanza propensa a mettere in dubbio l’esito di almeno uno dei due esami delle beta-hCG (intendo dire che il primo esito potrebbe aver sbagliato per eccesso e il secondo per difetto, oppure soltanto il secondo per difetto).

Tra il dato di laboratorio poco rassicurante e quello ecografico molto promettente, direi di dare più credito al secondo.

La terapia che sta facendo non dovrebbe causarle troppi disturbi…oltre a quelli già previsti dal “copione” della gravidanza.

Infine, credo che effettuando la traslucenza nucale e persino il test del DNA fetale sarà confermata ulteriormente che tutto sta andando per il meglio…glielo auguro di cuore! Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

