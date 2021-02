Beta-hCG fino a quando permangono nel sangue dopo un aborto?

Una domanda di: Alissa

Le scrivo per chiederle un’informazione: dopo quanto tempo i valori dell’ormone della gravidanza, la gonadotropina corionica umana (beta-hCG) svaniscono dal sangue dopo un’interruzione volontaria di gravidanza? Mi sono sottoposta a IVG il 18 gennaio, ho fatto un test delle urine il 7 febbraio ed era negativo, oggi invece il 13 febbraio ho fatto un test di gravidanza che si basa sul sangue ed è risultato positivo.

È possibile che io sia rimasta nuovamente incinta o è un rimasuglio della precedente gravidanza??

Grazie mille in anticipo!





Sara De Carolis Sara De Carolis

Gentile Signora,

l’emivita delle beta-hCG può anche essere di un mese.

Fare il test di gravidanza dopo alcuni giorni da una IVG, pertanto, non dà alcuna informazione attendibile.

Consiglio, a distanza di 30 giorni dall’intervento, il dosaggio della beta-hCG nel sangue, sia per avere conferma che la gravidanza si sia interrotta, sia per escludere eventuali patologie, come la “mola”. Con cordialità.

>

> Le consiglio, inoltre, per una sicurezza contraccettiva, di recarsi presso un ambulatorio/consultorio e valutare l’assunzione di estroprogestinici, onde evitare altre richieste di IVG.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto