Beta-hCG gradualmente in diminuzione

Una domanda di: Nadia

Salve, avrei bisogno di un suo parere, ho fatto 4 beta hcg, settembre risultato 0.8 (ritardo di 1 settimana), 23 settembre risultato 190, ritardo 1 mese, 27 settembre fatta eco trasvaginale, la dottoressa non vedeva nulla e mi ha consigliato di rifare altre 2 beta, quindi il 29 settembre rifatta con risultato 0.2 e infine il 3 ottobre risultato 0.2, la mia domanda è; se è necessario fare un’ ulteriore ecografia dati i risultati delle ultime 2 beta negative fatte dopo la precedente ecografia?



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Nadia,

il quadro è di una gravidanza che ha fatto pochi passi e poi si è spenta spontaneamente.

Quindi, anche se fosse stato un impianto extra uterino, l’evento si è spento da sé e può considerarsi concluso.

Un’ecografia può rilevare completa normalità delle zone annessiali lasciando una strada aperta ad un nuovo concepimento.

Se, ma speriamo di no, la gravidanza fosse stata ad impianto extra uterino questo indica l’opportunità di un controllo seriato della crescita delle hcg quando il test di gravidanza sarà nuovamente positivo. In questo modo possiamo affrontare la prossima gravidanza con tranquillità.



