Beta-hCG: il loro valore data la gravidanza?

La datazione della gravidanza si effettua in prima battuta partendo dalla data di inizio dell'ultima mestruazione, successivamente in base a quanto rileva l'ecografia e non considerando il valore delle beta-hCG.

Una domanda di: Luna

Salve oggi ho fatto l’esame della beta e ho un valore di 4076: di quante settimane circa sono incinta? La ringrazio.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla Cara signora,

la datazione della gravidanza non si fa con il valore delle beta, ma partendo dalla data di inizio dell'ultima mestruazione. Cioè le 40 settimane di gravidanza, al termine delle quali si collaca da presunta data del parto (DPP) si conteggiano iniziando dalla data di inizio dell'ultima mestruazione. Successivamente, l'ecografia può confermare il dato che si ottiene a tavolino con il calendario ostetrico oppure può ridatare la gravidanza, perché l'embrione è più grande o più piccoli rispetto all'atteso. In ogni caso nel referto che le hanno consegnato è sicuramente indicata la settimana di gravidanza a cui generalmente corrisponde quel valore. Cordialmente.

