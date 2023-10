Beta-hCG: il loro valore è diverso se la gravidanza è gemellare?

Una domanda di: Raf

Ho letto circa i valori dell’ormone beta-hCG in gravidanza descritti in prospetto. Il mio dubbio era se gli stessi valutati per una settimana di

gestazione es. la quinta, debbano avere uguale range anche nel caso di parto gemellare biovulare. Devono essere dimezzati rispetto a quelli

indicati?





Nicola Colacurci Nicola Colacurci Gentile Raf,

l'ormone beta-hCG (sigla che sta per gonadotropina corionica umana) è un ormone prodotto dalla placenta e, prima della sua formazione completa di quest'ultima, dalle cellule da cui si sviluppa (i trofoblasti). Quindi si positivizza con l'impianto embrionale e sicuramente i suoi livelli ematici in una gravidanza gemellare sono superiori a quelli di una gravidanza singola, essendo prodotta non da una ma da due placente. Cordialmente.