Beta-hCG in 4^ settimana: il valore “medio” indicava una gravidanza gemellare?

Una domanda di: Manuela

Salve dottore, vorrei avere gentilmente un’informazione riguardo alle settimane di gravidanza espresse sul referto delle beta hcg. La domanda è:

le settimane sono indicate dall’ultimo ciclo mestruale o da quando sarebbe avvenuto il concepimento? Io le invio una foto premettendo che il mio ultimo

ciclo è stato il 10/09/2024 e le beta hcg le ho fatte il 12/10/2024, secondo lei sono più alte del normale e quindi c’è la possibilità che la gravidanza

fosse nata come gemellare oppure andavano bene per gravidanza singola? La ringrazio tanto.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Gentile signora,

il valore delle beta-hCG espresso nel referto chiaramente si riferisce alla settimane che partono dal concepimento in avanti, perché prima del concepimento non c’è traccia di beta-hCG. Le 40 settimane calcolate dal calendario ostetrico partono invece dal giorno di inizio dell’ultima mestruazione, per una convenzione consolidata. Detto questo lei il dosaggio delle beta lo ha fatto in 4^ settimana, secondo il calendario ostetrico, ma in 2^ settimana in relazione al referto. Il valore che hanno riscontrato allora, 2685, è perfettamente nel range compreso tra la 2^ e la 5^ settimana (come riportato nel referto) quindi non comprendo perché lei ritienga siano più alte del normale.

In 2^ settimana i valori normali delle beta-hCG (ripeto, come si evice dal referto) sono compresi tra 100 e 5000. In tutta sincerità non capisco neppure l’utilità di questi ragionamenti che portano solo ansia e disorientamento e non ci dicono nulla rispetto all’andamento della gravidanza. Non abbiamo alcun elemento a sostegno

dell’ipotesi che la sua gravidanza sia iniziata come gemellare né che possa confermare l’ipotesi che uno dei due gemelli si sia spento. Comunque sia ora

lei è in 13^ settimana + 5 giorni, ovvero è entrata nel secondo trimestre, penso quindi che abbia già fatto la prima ecografia di controllo il cui risultato credo l’abbia tranquillizzata sull’andamento della gravidanza, dico bene?.

Direi quindi di guardare avanti con serenità e fiducia senza arrovellarsi con interrogativi che non hanno alcun motivo di sussistere e per i quali oltreutto non potrà mai trovare una rispostacerta. Cari saluti.

