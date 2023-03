Beta-hCG in aumento dopo un aborto spontaneo

Una domanda di: Federica

Il giorno 15 marzo durante una visita ginecologica mi è stato diagnosticato un aborto spontaneo (non sapendo di essere incinta) il ginecologo mi ha prescritto methergin per 7 giorni 2 volte al giorno e le beta che inizialmente erano a 695. Dopo aver finito la cura mi disse di rifare le beta che erano salite a 1.335. Mi fece andare nuovamente a visita dicendo che fosse si trattava di una gravidanza extrauterina che poi dall’ecografia mi ha al momento escluso, dicendomi che non vedeva segni di gravidanza. Rifaccio nuovamente le beta dopo 5 giorni il valore è risalito a 2.043. Domani avrò di nuovo l’eco. È possibile che la gravidanza non si sia interrotta? Cosa può essere che fa salire così le beta? Sta diventando un vero stress a livello psicologico. Grazie in anticipo per la risposta.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Buongiorno signora, il quadro da lei descritto appare complesso ed è sicuramente una situazione che necessita attenzione da parte del suo specialista di riferimento. Il monitoraggio delle beta come prescritto merita rivalutazione clinica ed ecografica in quanto può essere rappresentativo della persistenza di materiale all'interno della cavità dell'utero. Successivamente alla diagnosi che lei ha comunicato, oppure di una gravidanza ectopica( gravidanza extrauterina) per la quale talvolta è sufficiente la terapia medica e /o l'osservazione, mentre in qualche caso è necessaria la chirurgia. Comprenderà quindi come le indicazioni del suo specialista siano da osservare attentamente proprio perché le possibili variabili di fronte a questo quadro devono essere approfondite. Cordiali saluti.