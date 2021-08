Beta-hCG in aumento ma l’embrione a sette settimane non si vede

Una domanda di: Laura

Salve dottore, le scrivo per avere un suo parere sulla mia situazione…

Ultima mestruazione 1° luglio. Prime beta dopo 2 giorni di ritardo quindi il 2

agosto 179 dopo altri 2 giorni quasi 700 e progesterone 22… Inizio la cura

con progeffik 200 1 mattina e 1 sera.. Il 9 agosto le mie beta salgono a

7000 e progesterone a 30… E fin qui tutto bene… Il 19 agosto prima eco

dove si vede camera gestazionale e placenta ma nulla o per lo meno non si

vede l’embrione. (io ho concepito sicuro tra il 17 e 18 luglio). Il 20

agosto faccio subito le beta e progesterone: il progesterone scende da 30 a

27 e le beta salgono a 32100. Oggi ho ripetuto nuovamente le

analisi e il progesterone è sceso ancora un po’. A 25.90 e le beta sono

salite da 32124 a 34450. Mi può dare un suo parere. A breve ripetero l’ecografia. Nel frattempo io sono molto preoccupata e vorrei tanto avere un

parere anche crudo va bene ma almeno capisco qualcosa. Grazie infinite.





Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Gentile signora,

a sette settimane l’ecografia non evidenziava l’embrione (a sei e mezzo secondo i suoi calcoli sul concepimento): può accadere, se si concepisce in ritardo rispetto alla data presunta: per esempio se il 17 luglio fosse stato il suo primo giorno fertile con ovulazione e concepimento fino a cinque giorni dopo.

Se invece si trattasse di una camera ovulare cieca, potrebbe comunque continuare a produrre l’ormone beta-hCG per qualche tempo.

La risposta verrà dalla prossima ecografia: se ancora in questa data non si evidenziasse l’embrione, non si tratterebbe di gravidanza in evoluzione, a prescindere dai dosaggi ormonali. Con cordialità.



