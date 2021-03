Beta-hCG in diminuzione

Una domanda di: Baba

Buongiorno ho fatto esami del sangue sabato per beta hcg, il valore era 7025. Ho ripetuto il dosaggio e sono scese a 6014. Devo ripeterlo ancora: mi devo preoccupare?



Gentile signora,

come di sicuro lei sa i valori dell’ormone beta-hCG a inizio gravidanza se tutto va bene devono aumentare. La diminuzione non è buon segno. Con cordialità.

