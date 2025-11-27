Beta-hCG: l’aumento o la diminuzione cosa dicono?

Quando l'ecografia individua la gravidanza in utero, non ci si basa più sull'andamento delle beta-hCG per capire come evolverà, ma si ripete il controllo ecografico.

Una domanda di: Anna
Salve allora il mio ultimo ciclo dovrebbe essere stato il 7 ottobre (non ricordo preciso…dal 7 al 10 diciamo) ho avuto un rapporto non protetto il 15 ottobre ma il 16 ho preso la pillola del giorno dopo. Il 5 novembre ho fatto un test delle urine ed è risultato positivo, il 6 la beta era 3075, ho ripetuto il dosaggo 10 ed era 10083. Ieri 24 novembre alla visita si vedeva la camera, il sacco e possibili echi non pulsanti di 1,5 mm. La dottoressa mi ha detto che potrebbe essersi spenta e quindi mi vuole rivedere il 3 dicembre. Stamattina ho fatto la beta ed è 25482. Cosa significa? La ripeto tra due giorni se è diminuita significa che c’è un aborto, ma se aumenta? Mamma che ansia!


Buongiorno signora,
poiché si vedeva la gravidanza in utero, non mi baserei sul valore delle beta per valutare la progressione o meno della gravidanza. Molto più indicato un controllo ecografico a 7 giorni dal primo: sarà a questo punto, durante questa indagine, che si potrà fare diagnosi di gravidanza evolutiva o aborto interno. Mi tenga aggiornato. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

