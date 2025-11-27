Beta-hCG: l’aumento o la diminuzione cosa dicono?

Una domanda di: Anna

Salve allora il mio ultimo ciclo dovrebbe essere stato il 7 ottobre (non ricordo preciso…dal 7 al 10 diciamo) ho avuto un rapporto non protetto il 15 ottobre ma il 16 ho preso la pillola del giorno dopo. Il 5 novembre ho fatto un test delle urine ed è risultato positivo, il 6 la beta era 3075, ho ripetuto il dosaggo 10 ed era 10083. Ieri 24 novembre alla visita si vedeva la camera, il sacco e possibili echi non pulsanti di 1,5 mm. La dottoressa mi ha detto che potrebbe essersi spenta e quindi mi vuole rivedere il 3 dicembre. Stamattina ho fatto la beta ed è 25482. Cosa significa? La ripeto tra due giorni se è diminuita significa che c’è un aborto, ma se aumenta? Mamma che ansia!





