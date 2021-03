Beta-hCG molto basse: cosa vuol dire?

Una domanda di: Ileana

Il mio ultimo ciclo è stato il 11/02/2021. In seguito a ritardo ho fatto un

primo test di gravidanza il 10/3 che è risultato negativo. Visto il

perdurare del ritardo ho fatto un secondo test il 14/3 su cui è comparsa la

seconda linea seppur molto sottile. Ho fatto un terzo test il 16/3 su sui è

sempre comparsa la seconda linea anche se a mio parere è più sbiadita di

quella vista nel secondo test.

Il mio medico mi ha prescritto l’esame beta hcg del sangue che ho fatto

oggi e da cui è emerso un valore di 19.85 mUI/ml.

Il valore mi sembra molto basso rispetto a quelli attesi per la settimana in

cui penso di essere (la 4).

In attesa di far vedere questo esame al mio ginecologo quale è il vostro

parere in merito?

Secondo voi è in corso un aborto spontaneo o una gravidanza extrauterina?

Oppure ci stiamo preoccupando inutilmente?

Grazie.



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora, non credo si possa avere un’opinione in merito. In questi casi solo l’ecografia e prelievi successivi delle beta-hCG possono dare informazioni. E’ ovvio che secondo le tabelle il suo valore è estremamente basso, in quanto è quello che mediamente si osserva proprio nei primi giorni successivi al concepimento. Tuttavia noi non sappiamo quando sia avvenuto il concepimento, se fosse avvenuto. Aspetti dunque i risultati delle successive indagini, altro non si può fare. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

