Beta-hCG molto basse: perché?

Una domanda di: Erika

Dottoressa, ho avuto un aborto spontaneo a settembre ora l’ultima mestruazione è arrivata il 26 settembre e sono incinta però le mie beta, dosate nel sangue, sono basse, hanno un valore di 25. E’ normale o devo preoccuparmi?



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, non mi ha precisato a quando risale l’aborto spontaneo (immagino all’inizio di settembre) e anche a che settimana la gravidanza si sia interrotta. Ad ogni modo, lei in effetti oggi risulta avere un ritardo mestruale rispetto al 26 settembre di 4 settimane e 6 giorni.

Il fatto che le sue beta-hCG siano basse a mio avviso è perfettamente normale in quanto non mi aspetto che lei abbia ovulato in 14° giornata ma più facilmente nei giorni successivi. Dato che si era appena interrotta una gravidanza, è possibile che ci fossero ancora degli ormoni (in primis proprio la beta-hCG) che dovevano azzerarsi perché lei potesse riprendere la sua fertilità. Quindi la mia prima ipotesi è che lei abbia delle beta-hCG basse perché in realtà siamo ancora intorno alla terza settimana di gravidanza (prima settimana dal concepimento).

A questo link trova una tabella per interpretare i valori delle beta-hCG, attenzione che le settimane vengono conteggiate dal concepimento e non dalla ultima mestruazione!

https://www.bimbisaniebelli.it/gravidanza/beta-hcg

In seconda ipotesi, potrebbe essere che le beta-hCG siano rimaste in circolo dalla precedente gravidanza e, quindi, che debbano ancora finire di azzerarsi dopo l’aborto spontaneo. L’unico modo per verificare che tutto stia andando per il meglio è dosare nuovamente le beta-hCG (magari lasciando trascorrere alcuni giorni, comunque non prima di 48 ore): se saranno aumentate rapidamente avremo la conferma di una nuova gravidanza, altrimenti sono propensa a credere si sia trattato della “coda” ormonale di quella pregressa.

Le ricordo in ogni caso di assumere acido folico 1 compressa al giorno da 400 microgrammi, lontana da the e latticini per tutto il periodo di ricerca della gravidanza e almeno fino alla fine del primo trimestre.

Spero di esserle stata di aiuto, a disposizione se desidera, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto