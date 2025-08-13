Beta-hCG negative nel sangue: cosa vuol dire?

Dottor Claudio Ivan Brambilla A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 13/08/2025 Aggiornato il 13/08/2025

UN dosaggio delle beta nel sangue che dà esito negativo esprime che non c'è una gravidanza in atto.

Una domanda di: Sarah
Volevo chiedere come fosse possibile: ho fatto 2 test positivi più una ecografia al pronto soccorso, ma oggi facendo gli esami del sangue mi danno le beta negative quindi basse rispetto alla gravidanza, come può essere?


Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,
ma perché è andata al pronto soccorso? Lei non me lo dice ma io posso immaginare che sia perché sono comparse perdite di sangue, ho indovinato? Lei non dice neppure se con l'ecografia hanno visto l'embrione con attività cardiaca: se così fosse perché ha ripetuto il dosaggio delle beta? Oppure non si è visto l'embrione? Lei non riferisce neppure in che settimana di gravidanza è quindi non posso sapere se l'eventuale mancata individuazione dell'embrione durante l'ecografia sia o no un segno d'allarme. Come può comprenderle è complicato rispondere a una lettera come la sua, priva di informazioni essenziali. Mi chiedo che cosa le abbiano detto in pronto soccorso ... Comunque sia, a titolo generale posso dirle che se il dosaggio dlele beta dà un risultato negativo vuol dire che la gravdanza non è iniziata e che, s einvece la gravidanza è iniziata, dalla 6-7^ settimana in avanti il dosaggio delle beta non si fa più in quanto si esegue l'ecografia, che è l'unica indagine in grado di darci informazioni certe su come sta evolvendo. Cari saluti.

