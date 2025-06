Beta-hCG: possono diminuire se la gravidanza procede bene?

Una domanda di: Anna Rita Mia figlia, 42 anni, ha fatto più volte PMA senza risultati. Infertilità inspiegabile dicono tutti i medici consultati. Scoperto batterio killer curato con cortisone. Il 19/5/25 rifatto PMA impiantati 3, test beta positivo 80, oggi ripetuto 45 ma ha tutti i sintomi, dolore inguine, dolore rene, capezzoli sensibili, leggere nausee, stanchezza. Può essere normale che a volte le beta scendano per poi risalire? Resta in trepida attesa ti riscontro. Grazie.



Gentile signora,

purtroppo non credo si possa essere ottimisti. È veramente poco probabile che il valore delle beta-hCG possa risalire dopo essere diminuito. Coome lei di certo sa, quando la gravidanza è in evoluzione il valore dell'ormone gonadotropina corionica umana (beta-hCG appunto) aumenta rapidamente proprio nelle prime settimane. Cari saluti.





