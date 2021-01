Beta-hCG: questo valore è buon segno?

Una domanda di: Florina

Salve dottoressa, vorrei chiederla gentilmente se con un valore beta-hCG 9026 alla fine della quinta settimana posso sperare a una gravidanza normale. Grazie infinite.



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora,

un singolo valore dice molto poco, per avere una prima informazione sull’evoluzione della gravidanza occorre accertare che aumenti, quindi è necessario confrontarne due successivi. Posto questo, potrà sperare in una gravidanza normale (non ho ben compreso perché nutre dubbi) quando con l’ecografia si vedrà la camera gestazionale, con un feto e il suo relativo battito cardiaco. Si tratta quindi di avere la pazienza di aspettare il controllo ecografico. Le porgo i miei migliori auguri. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto