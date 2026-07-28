Beta-hCH e progesterone: paura per il loro modesto aumento

In sesta settimana quasi finita è opportuno valutare l'evoluzione della gravidanza con l'ecografia e non con il dosaggio delle beta-hCG e del progesterone.
Una domanda di: Susy Salve, ultima mestruazione11/06, sto monitorando su suggerimento della mia ginecologa i valori delle beta-hCG e del progesterone.
10/07 valore beta 54.7 prog 46,0
17/06 beta 442.4 prog 17.3
20/07 beta 837.4 prog 17.2
Dal giorno 21 ho cominciato l'integrazione con prontogest 100 1 fiala al giorno. Oggi 24/07 beta 1425.7 prog. 31.6 Sono preoccupata per il lento aumento dei valori. Grazie se mi risponderà.
Augusto Enrico Semprini
Cara Susy,
la sua è una gravidanza in perfetta evoluzione. La mia opinione è che prontogest sia del tutto inutile perché il progesterone prodotto dal suo corpo è nei valori ottimali. Tenga presente che già da oggi l'ecografia è in grado di fornire l'evoluzione della gravidanza in tempo reale, quindi non occorre più dosare le beta-hCG.
Quindi, se farà il controllo ecografico, ci faccia sapere che c'è la camera in utero. Con cordialità.
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