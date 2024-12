Beta in diminuzione in sesta settimana: cosa può essere?

Una domanda di: Giulia

Ciao, è la mia prima gravidanza, appena ho scoperto di essere incinta al pronto soccorso mi hanno fatto un eco dove si intravedeva camera

gestazionale di circa 3 mm. Secondo i calcoli del mio ultimo ciclo sarei dovuta essere di 5+4 e mi hanno detto che era troppo presto per vedere

qualcosa. Il giorno dopo controllo le beta che erano a 2800 circa dopo 3 giorni erano scese a 2784 dopo altri 3 giorni scese a 2626. In questo arco di tempo non

ho avuto sintomi diversi da quelli della gravidanza, bruciore di stomaco, nausea, pressione un po’ bassa e un po’ di ma di schiena.

Allarmata dalla discesa delle beta vado in pronto soccorso e secondo il loro calcolo sono di 6+4. Mi fanno un’altra eco e si vede chiaramente camera

gestazionale di circa 19 mm (se non ho capito male) e sacco vitellino (che alla prima eco ancora non c’era).

Mi hanno detto che magari è ancora troppo presto nonostante secondo il calcolo sono di 6 settimane inoltrate, essendo che non ho mai avuto perdite

né rosse né marroncine mi hanno detto di aspettare altri 7 giorni e ripetere eco.

Se si trattasse di aborto le beta in una settimana non dovrebbero essere dimezzate? E come mai nonostante le beta scendono a rilento camera e sacco

vitellino si continuano a sviluppare?





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla Gentile signora,

il valore delle beta-hCG in discesa non è un buon segno in quanto a inizio gravidanza dovrebbe aumentare (anche in modo significativo) con il

trascorrere dei giorni. Comunque sia, in 7^ settimana, quindi tra pochi giorni se tutto va bene l’ecografo dovrebbe riuscire a visualizzare

l’embrione con attività cardiaca. Durante la prossima ecografia che le hanno già fissato si saprà cosa sta succedendo. Cari saluti.

