Beta in lieve diminuzione: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Valeria

Ho fatto l’esame delle beta il 23 marzo 2023 ed erano 41612 ho ripetuto l’esame dopo una settimana e sono diventate 40378: mi devo

preoccupare?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

lei non mi dice in che settimana di gravidanza e questo rende più complicato dare una risposta. Se idealmente lei fosse in 13^ settimana ci sarebbe da aspettarsi una

diminuzione del valore delle beta, che appunto raggiunge il suo picco massimo entro la 12^ settimana e poi inizia molto lentamente a scendere. Se lei fosse,invece, a

inizio gravidanza, diciamo intorno alla sesta-settima settimana non sarebbe invece un buon segno perché nelle prime settimane di gravidanza il valore delle beta

deve aumentare giorno dopo giorno. Detto questo, con le beta oltre 40mila se tutto va bene l’ecografia deve poter visualizzare l’embrione e il battito

del cuoricino: di sicuro farà il controllo tra poco, dico bene? Ecco, sarà grazie all’ecografia che si toglierà ogni dubbio.

Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

