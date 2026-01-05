Beta negative a 11 giorni dal rapporto: cosa vuol dire?

Dottor Claudio Ivan Brambilla A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 05/01/2026 Aggiornato il 05/01/2026

Fino a quando il test per il dosaggio delle beta-hCG risulta negativo non si può pensare di aver iniziato una gravidanza. Certo è che se viene fatto troppo presto è possibile che un secondo test, eseguito successivamente, risulti positivo.

Una domanda di: Sonia
Salve, mia figlia ha avuto l'ultimo ciclo il 17 novembre, un rapporto 20 il dicembre. Abbiamo fatto tre test risultati negativi con leggera linea, abbiamo fatto il beta il 31 dicembre ottenendo un valore di 0,100. Il 1° gennaio nessuna presenza di ciclo...solo dal 22 dicembre poche macchie da impianto rossastre e leggere fitte ... stop ... può trasformarsi un beta negativo in positivo? Può avere attaccato dopo come gravidanza e ora può essere presto? Cosa devo pensare?

Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Gentile Sonia,
innanzi tutto lei parla di "perdite da impianto" nonostante la gravidanza pare non sia iniziata, almeno da quanto rilevato dal test. Direi dunque che il lieve sanguinamento che riferisce potrebbe essere dovuto ad altro, forse a una mestruazione insolitamente scarsa. Il valore delle beta diventa positivo quando una gravidanza inizia, quindi potrebbe accadere in seguito al rapporto del 20 dicembre. Provate a ripetere il dosaggio delle beta tra una settimana. Se il test risultasse ancora negativo evidentemente l'amenorrea (mancanza delle mestruazioni) è dovuta ad altro. Non saprei ipotizzare a che cosa visto che le possibili cause sono numerose e io non ho alcuna informazione, neppure sull'età anagrafica di sua figlia. Anche l'eventuale sovrappeso o, al contrario, l'eccessiva magrezza, così come l'accumulo di stress fino alle alterazioni della tiroide (tanto per citare alcuni fattori che potrebbero essere implicati) possono determinare irregolarità mestruali: il mio consiglio è di effettuare una visita di persona dal ginecologo di fiducia. In generale, ricordo che non si può pretendere che dopo un unico rapporto la gravidanza inizi perché il concepimento è un processo sofisticato che per ogni ciclo non ha poi tante probabilità di verificarsi, concepire non è come premere un interruttore per accendere la luce. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

