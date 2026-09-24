Beta negative a 21 giorni dal rapporto: è possibile che sia iniziata una gravidanza?

Una domanda di: Giovanna

Salve dottore. Sono in ansia.

Ho partorito 4 mesi fa e ho avuto il capo parto 19 luglio e da lì non ho più avuto mestruazioni . A fine agosto ho avuto un rapporto durante il quale il preservativo si è sfilando rimanendo in vagina. Ho preso la pillola del giorno dopo (Norlevo) 9 ore dopo. Ho avuto poi una “mestruazione” il giorno 4 settembre che è durata 5 giorni.

Dopo 14 giorni ho fatto le beta con prelievo del sangue, dopo 21 giorni le ho ripetute sempre con risultato <1,20. Posso stare serena ? Non sono incinta?





