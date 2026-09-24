Beta negative a 21 giorni dal rapporto: è possibile che sia iniziata una gravidanza?

Dottor Claudio Ivan Brambilla A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 24/09/2026 Aggiornato il 24/09/2026

Se il concepimento avviene, le beta-hCG si individuano nel sangue circa 10-12 giorni dopo dal rapporto sessuale che lo ha determinato. Quindi, se sono negative dopo tre settimane vuol dire che la gravidanza non è iniziata.

Una domanda di: Giovanna
Salve dottore. Sono in ansia.
Ho partorito 4 mesi fa e ho avuto il capo parto 19 luglio e da lì non ho più avuto mestruazioni . A fine agosto ho avuto un rapporto durante il quale il preservativo si è sfilando rimanendo in vagina. Ho preso la pillola del giorno dopo (Norlevo) 9 ore dopo. Ho avuto poi una “mestruazione” il giorno 4 settembre che è durata 5 giorni.
Dopo 14 giorni ho fatto le beta con prelievo del sangue, dopo 21 giorni le ho ripetute sempre con risultato <1,20. Posso stare serena ? Non sono incinta?


Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,
le beta diventano positive dopo 10-12 giorni dal concepimento. Il test del dosaggio delle beta effettuato 21 giorni dopo il rapporto ha dato esito negativo (inferiore a 1,2), quindi direi proprio che lei può stare tranquilla. Solo per puro scrupolo, se le mestruazioni nei primi giorni di ottobre non dovessero arrivare ripeta il dosaggio. Credo comunque che lei non sia incinta. Mi tenga aggiornato, se lo desidera.

donna in crisi perché non riesce a rimanere incinta

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