Beta negative a 7 settimane di gravidanza: sono ancora incinta?

Una domanda di: Elena

Buongiorno dottore, sono molto spaventata, mi aiuti a capire, la ringrazio anticipatamente. L’ultima mestruazione 31/05, dopo un po’, avendo perdite gialline inodori vado dal ginecologo, controllo test urine negativo e mi prescrive Meclon ovuli, finita la cura di 7 giorni niente mestruazioni, altro test negativo di sangue e urine. Inizio ad avere perdite marroni-rosso scuro solo dopo aver fatto sempre la pipì, torno dal ginecologo, ancora eco transvaginale con esito incinta di 5 settimane. Mi raccomanda di andare in PS in caso di dolori e perdite. Il giorno successivo mio marito stanco di sentire (mi fa male)mi porta in PS, ancora eco più beta ed esami del sangue. Dopo diverse chiacchiere con due dottori mi dicono che non si vede bene l’eco e che sono di 7 settimane + 4 giorni, dopo un po’ di attesa ancora le beta negative: non sono più incinta, vengo dimessa. Le allego il referto e la prego mi dia un consiglio, grazie.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Elena, la possibilità che una gravidanza persista nonostante le beta-hCG siano al di sotto del minimo valore dosabile è remota e quindi l'interpretazione della sua storia è di una gravidanza che ha fatto pochi passi e si è interrotta. Per scrupolo ripeta un secondo controllo sul sangue delle beta e dopo di che ha bisogno di un consulto con il suo ginecologo per decidere come interpretare questi eventi e come guardare a una prossima gravidanza che abbia buon esito. Con cordialità.