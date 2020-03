Beta oltre 70.000: sono incinta?

Una domanda di: Mihaela

Con questi valori sono incinta o no? Le beta sono 74.131. Grazie.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Gentile signora, sicuramente le sue beta-hCG sono positive quindi è in corso una gravidanza ossia è incinta.

Spero che questa per lei rappresenti una bella e buona notizia, come lo è sempre stato per me.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

