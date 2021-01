Beta positive nelle urine e negative nel sangue: come mai?

Una domanda di: Giorgia

Salve dottore,

le spiego la mia situazione. Ho avuto l’ultima mestruazione il 29

ottobre. Eseguo a novembre 2 test di gravidanza con esito positivo, però il

risultato del dosaggio delle beta-hCG risulta negativo. Eseguo un’ecografia dove non si è

riscontrato nessuna camera gestazionale. A oggi sono 3 mesi di

ritardo. Preciso che il mio ciclo è di 30-35 giorni.

Dottore cosa mi consiglia di fare?



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, il fatto di aver avuto un test di gravidanza positivo con le beta dosate nel sangue negative è segno inequivocabile di un errore nella esecuzione – o magari nella lettura – del test fatto sulle urine. Se l’ormone beta-hCG viene rilevato nelle urine a maggior ragione viene individuato nel sangue, se ovviamente la gravidanza è iniziata.

L’ecografia che ha confermato l’assenza della gravidanza ha sconfessato inequivocabilmente il risultato del test condotto sulle urine. La gravidanza non è dunque iniziata.

Il suggerimento è quello di indagare le cause della sua amenorrea (mancanza di mestruazioni) effettuando esami di valutazione ormonale relativi alla funzione ovarica e tiroidea e anche alla presenza o meno di una iperprattinemia. Si tratta dunque di sottoporsi a un esame del sangue per i dosaggi ormonali che spetta al medico prescrivere.

Contatti il suo specialista di fiducia per questi approfondimenti in modo da valutare il giusto percorso diagnostico-terapeutico Cordiali saluti.

