Beta raddoppiate … speranze accontentate!

Gentile dottoressa, le ho scritto qualche giorno fa in seguito al dosaggio beta che ritenevo essere basse, dopo aver scoperto che a 40 anni aspetto il mio terzo

figlio! La sua risposta mi ha incoraggiato tanto! Ora a distanza di 48 ore ho ripetuto le analisi, quelle del 17/02 erano 589.8 quelle del 19/02 1155.8,

ultimo ciclo 13 gennaio, con una durata di circa 30 giorni. Non sono esaltanti, ma almeno sono raddoppiate! Cosa ne pensa dottoressa? Posso sperare? Grazie

per la sua disponibilità.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Carissima signora, le beta raddoppiate sono il segnale sicuro che il suo sogno si sta avverando e sono davvero lieta di averla incoraggiata a ragion veduta!

L’altra buona notizia è che con un valore superiore a 1000 di beta-hCG se lei si sottopone ad una ecografia pelvica, dovrebbe già essere visibile la camera in utero, ma se fossi in lei non andrei proprio domani ad effettuare il controllo: non si vedrebbe ancora l’embrione e già mi immagino la sua angoscia.

Come mi hanno insegnato, l’ostetricia è l’arte dell’attesa…ci vuole pazienza concedendo alla Natura il tempo di fare il suo corso…

Per ora mi rallegro con lei e aspetto altre buone nuove: mi sento vicina anche a distanza!

Abbia buona cura di sé e dei suoi bimbi…

Dato che state diventando una famiglia numerosa, non abbia timore a cercare e ad accettare aiuti da chicchessia…parola di mamma!



