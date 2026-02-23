Betabloccanti: si possono assumere in gravidanza?



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, che bello che si preoccupi della figlia e della salute dei futuri nipotini...Francamente i beta-bloccanti andrebbero interrotti entro la 12^ settimana di gravidanza. Non causano malformazioni al feto, ma possono compromettere il suo meccanismo di adattamento all'ipossia (che si compensa appunto mediante episodi di fisiologica tachicardia). Le alternative farmacologiche ai beta-bloccanti sono:

1) antiaritmici quali Verapamil e Propafenone.

2) calcioantagonisti quali la Nifedipina (molto utilizzata anche per gestire l'ipertensione gestazionale nella formulazione "crono" ossia a lento rilascio).

3) Anti-ipertensivi centrali quali la Metildopa (Aldomet).

Sono certa che il collega cardiologo riuscirà ad individuare la terapia alternativa ai beta-bloccanti migliore per sua figlia durante la gravidanza. Aggiungo che in allattamento la controindicazione non è più così assoluta, fortunatamente! A mio parere, sarebbe meglio attendere l'inizio della gravidanza per effettuare il cambio di terapia: l'assetto ormonale della gravidanza potrebbe infatti cambiare le carte in tavola... meglio non "bruciare" prima le alternative farmacologiche. Ricordo infine di assumere acido folico (salvo diversa indicazione del Curante, 1 compressa al giorno da 400 microgrammi) almeno per tutto il primo trimestre di gravidanza. Se possibile, meglio assumerlo lontano da the e latticini. Serve per la prevenzione della spina bifida nel bambino. Rimango a disposizione, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

