Bevande con integratori salini: si possono assumere in gravidanza?

Una domanda di: Erika Salve, la contatto perché sono in gravidanza al 5°mese. Siccome che soffro di pressione bassa e ho incominciato a bere la Gatorade che mi tira sempre su. Posso continuare a berla? Ho la glicemia a 79, non mangio tanti zuccheri. Mica fa male prenderla in tutto il periodo estivo? Grazie mille per la risposta.



Gentile Erika,

è un quesito che dovrebbe valutare insieme al ginecologo/alla ginecologa.

Questa bevanda, come altri integratori salini, è pensata per ripristinare sali minerali e zuccheri consumati nel corso di un'attività fisica. Se l'alimentazione è già sufficiente a garantire all'organismo i principi attivi necessari, perché include verdura e frutta (anche in spremute e centrifugati) in quantità adeguate, il consumo abituale di questi integratori potrebbe fornirne una quantità troppo elevata, che potrebbe causare problemi per la salute (per esempio aumentare il rischio di ipertensione, oppure di diabete gestazionale nel caso degli zuccheri). Pertanto consigliabile che siano il suo medico oppure il ginecologo/la ginecologa, che conoscono il suo stato di salute, a esprimere un parere. Cordialmente.







