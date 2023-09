Bi-test: cosa esprimono questi due valori?

Una domanda di: Francesca

Salve ho fatto il bitest a 10 settimane e il risultato è hcg 41,9 e papp-a 1806.0. Volevo sapere cosa significa. Grazie mille.



Gentile signora,

i dati che lei mi ha fornito sono parziali e soprattutto non sono messi in relazione tra loro. Pertanto non è possibile rispondere alla sua domanda.

I dati biochimici, cioè i due valori che mi ha segnalato devono essere inseriti nel sistema di calcolo del BI-test assieme agli altri parametri. Essi sono: la misura della lunghezza “vertice-sacro” dell’embrione, il valore della translucenza nucale (NT), la frequenza cardiaca fetale, la presenza o meno dell’osso nasale e l’età materna.

I parametri, presi singolarmente, non possono essere giudicati e non possono fornire un dato attendibile.

Le suggerisco pertanto di contattare il ginecologo che ha eseguito l’ecografia affinché completi la procedura di elaborazione computerizzata per formulare la probabilità completa del test combinato.

Cordiali saluti.



