Bi-test e dubbi sui risultati

Una domanda di: Valeria

Salve dottoressa,

vorrei gentilmente un suo parere sui risultati del mio b-test. 11 sett + 6 giorni.

Lunghezza (CRL): 57 mm

TN: 1,5 mm

Placenta: posteriore bassa

Free- beta hcg: 78,1 UI/l

PAPP-A: 1,457 Ul/l

Uterine artery PI: 2,19 equivalente a 1,300 MoM

Lunghezza endocervicale: 39 mm

Trisomia 21: rischio base 1:311 rischio corretto 1:1553

Trisomia 18: rischio base 1:733 rischio corretto 1:2223

Trisomia 13: rischio base 1:2308 rischio corretto 1:9231

Preeclampsia prima delle 34 settimane rischio corretto 1:381

Restrizione crescita fetale prima delle 37 settimane: rischio corretto 1:62

Parto spontaneo prima delle 34 settimane 1:1722.

Volevo un suo parere sulle arterie uterine e sui rischi di preeclampsia e restrizione della crescita fetale e parto spontaneo.

Se devo preoccuparmi o posso stare tranquilla. La ginecologa non mi ha indicato nulla su questi valori. Mi ha solo detto che per le trisomie il rischio è basso e al 90% posso stare tranquilla con il b-test senza eseguire il dna fetale. Grazie mille per la sua eventuale risposta e disponibilità.