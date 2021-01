Bibite light in allattamento: si possono assumere?

Una domanda di: Valentina

Buongiorno, siccome talvolta assumo coca cola light o bevande dietetiche e

sto allattando mi chiedevo se è sicuro assumerle in allattamento dato che

contengono aspartame e in genere dolcificanti. Grazie.



Chiara Boscaro Chiara Boscaro

Gentile signora,

i dolcificanti artificiali sono oggetto di ricerche cliniche da più di 30 anni. Secondo le linee guida dell’istituto nazionale per la ricerca alimentare e la nutrizione (Inran) è consigliabile non utilizzare dolcificanti artificiali in gravidanza, allattamento e nei bambini sotto i 3 anni di vita.

Prima di consumare qualsiasi cibo, farmaco o integratore della cui sicurezza non si è certe è sempre bene consultare il ginecologo o il pediatra, per non esporsi a rischi come potrebbe accadere informandosi “dopo” averlo fatto.

Posto questo, in allattamento è consigliabile preferire una dieta varia e bilanciata, bevendo sempre almeno 2-3 litri di acqua o bevande non zuccherate al giorno.

La coca cola e il caffè contengono inoltre sostanze eccitanti che è bene limitare durante l’allattamento.

Nell’arco della giornata è possibile consumare una piccola quantità di zuccheri semplici, l’importante è non eccedere e abituarsi al gusto amaro, da preferire sempre al dolce, anche per la prevenzione di patologie come il diabete di tipo 2. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto