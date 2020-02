Una domanda di: Emma

L’uso del bicarbonato per lavare frutta e verdura è sicuro in gravidanza? Lo chiedo perché ieri dopo aver lavato la verdura con bicarbonato, e lavato poi bene di nuovo, sentivo comunque un pizzicore in bocca. In caso di ingestione, il bicarbonato è sicuro per il bambino?





Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora! Ma certamente l’impiego del bicarbonato di sodio è sicuro in gravidanza! Lo ione bicarbonato è uno dei nostri costituenti fondamentali, insieme all’acqua, all’anidride carbonica…per semplificare ulteriormente si può dire che noi esseri umani siamo fatti al 99% da atomi di idrogeno, ossigeno e carbonio. La formula dello ione bicarbonato è proprio HCO3- ossia 1 atomo di idrogeno, 1 di carbonio e 3 atomi di ossigeno.

Nessun pericolo quindi per il bicarbonato che può avere ingerito anche se mi pare strano che dopo aver risciacquato con cura la verdura presentasse ancora tracce di questa sostanza…mi viene il dubbio che ne abbia impiegata troppa!

Ad ogni modo, tengo a sottolineare che l’importante per evitare di contrarre la toxoplasmosi in gravidanza è togliere la terra dalla verdura e dalla frutta che consuma crude…non è così impossibile dato che sono certa che lo ha fatto perfettamente sino ad ora, altrimenti non sarebbe rimasta recettiva al toxoplasma, non crede? Vedrà che andrà tutto per il meglio…cordialmente.



