Bimbo di due anni e mezzo con difficoltà motorie e di linguaggio

Sono una mamma preoccupata di un meraviglioso bimbo di due anni e mezzo che

non parla o meglio dice circa una decina di parole compresi i suoni degli

animali. Abbiamo iniziato a frequentare il nido in famiglia a maggio di

quest’anno e la neuropsicomotricità da tre mesi circa.

Nel frattempo abbiamo fatto visite specialistiche tra cui con la

neuropsichiatra e foniatri, logopedica e dal dentista pediatrico per vedere

se il frenulo fosse nella normalità e lo è.

Ci è stato riferito non da tutti che il bimbo appare con un ritardo

psicomotorio e del linguaggio.

Il bimbo migliora fortunatamente nell’ambito motorio, della comunicazione ed

interagisce sempre più ma con la parola siamo stazionari.

È un bimbo che guarda parzialmente negli occhi, ti cerca ma l’aggancio non

c’è sempre.

Siamo in attesa di una valutazione logopedica e esame specifico per

l’udito.

Se presa la situazione in tempo, la diagnosi precoce può dare miglioramenti?

Secondo lei,dovrei fare altri esami o visite o terapie?

La ringrazio.

Carla Sogos Carla Sogos Gentile signora,

da quello che scrive mi sembra che il bambino abbia già effettuato consultazioni specialistiche e valutazioni ed abbia già iniziato un percorso riabilitativo che immagino vi sia stato prescritto sulla base delle difficoltà riscontrate. Sicuramente iniziare così precocemente una terapia mirata è la strategia migliore per ottenere miglioramenti nei disturbi dello sviluppo, in considerazione della plasticità cerebrale dei bambini così piccoli. Mi sembra opportuno procedere, come le hanno programmato, con l'esame dell'udito e la valutazione del linguaggio. Con cordialità.