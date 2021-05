Bimba cambiata dopo il contagio da parte del Coronavirus

Una domanda di: Mariangela

Ho un piccolo problema, ho una bimba di 7 mesi purtroppo risultata positiva

al covid. Per fortuna con un decorso lieve della malattia. Prima di questa, la mia bambina dormiva serenamente dalle 21,00 alle

6,30 del mattino senza svegliarsi! Ora è più di una settimana che non

riusciamo a farla dormire, si sveglia ogni 2 ore con un pianto disperato per

favore mi aiuti a capire come posso tranquillizzarla! Grazie.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile mamma,

i risvegli notturni e il pianto potrebbero essere conseguenza di quanto accaduto di recente nella vostra famiglia. Immagino che ci siano stata tensione e preoccupazione generale da parte di voi genitori sia per la positività riscontrata in vostra figlia sia perché magari anche per voi il tampone ha segnalato l’avvenuto contagio da parte del Coronavirus. Questo può aver creato in casa un clima diverso, meno rilassato del solito, che in qualche modo può aver destabilizzato la bambina. Credo che la cosa migliore sia avere pazienza e coccolare il più possibile vostra figlia. Se i pianti non dovessero diminuire con attenzioni, presenza, baci e carezze e con la ripresa delle abitudini di sempre (e con il ritorno di un’atmosfera serena), consultate il pediatra per segnalare il problema e farlo valutare. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto