Bimba che aspetta troppo per andare a far pipì

Una domanda di: Roberta

Salve, mia figli di 7 anni continua a non andare subito in bagno quando ne sente il bisogno, ma dà la precedenza al gioco, cosi facendo non va in bagno fin quando non le scappa qualche goccia di pipì, e di conseguenza ha sempre le mutandine bagnate. Mentre se siamo fuori casa sta più attenta a quando sente il bisogno di fare pipì e non le scappa nelle mutandine! Non so piu cosa fare per farle capire l’importanza di andare subito al bagno!



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

in situazioni come quella descritta si devono fare esercizi di “ginnastica vescicale”, cioè abituare bene la bambina a svuotare la vescica anche con due o tre spinte o pressioni quando è sul water. Poi, come dice lei, bisognerebbe farla abituare ad andare in bagno con una certa regolarità, per favorire la diuresi e vedere se le mutandine rimangono asciutte tra una minzione e l’altra. Diciamo che bisognerebbe arrivare a far comprendere alla bambina che fare pipì è un’azione naturale come, per esempio, lavarsi le mani Provi ad accompagnarla in bagno diciamo ogni paio d’ore, per prevenire appunto i piccoli incidenti che lei descrive. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto