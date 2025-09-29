Bimba che bacia il cane dove non dovrebbe



mi permetta di dirle che sono cose che non dovrebbero accadere: è un'occasione preziosa per un bambino avere un cane, ma non per questo si devono ignorare le norme igieniche che mettono al riparo dai guai. Sappiamo che ci sono malattie, in particolare parassitosi e gastroenteriti, che possono colpire attraverso le feci di un cane e anche in seguito al contatto con i microbi presenti nella sua zona perianale. Va da sé che queste effusioni devono essere impedite, e non solo per una questione di salute, ma anche in quanto il cane potrebbe non gradirle e reagirvi ringhiando (in segno di avvertimento) o, peggio, passando ai fatti ovvero mordendo. Sì dunque all'accoppiata cane-bambino, che è sempre vincente per i nostri piccoli, senza però mai dimenticarsi igiene e sicurezza. Con cordialità.



