Bimba che di notte vuole la mamma

Una domanda di: Aj

Buongiorno vorrei chiedere un’opinione in merito a mia figlia di quasi 15

mesi. Mia figlia ha sempre avuto un sonno super agitato e ha sempre dormito

pochissimo di giorno ma fortunatamente di più di notte ma con microrisvegli

praticamente a ogni ora. Adesso che sta crescendo la cosa sta peggiorando.

Mia figlia è una bimba molto avanti per la sua età: ha gattonato a 6-7 mesi,

camminato a 9 e iniziato a parlare molto presto, tant’è che a oggi ha un bel

vocabolario, inoltre è iperattiva, vivace, curiosa… Ma il tasto nanna è

drammatico. La situazione è questa: durante il giorno se dorme 20 minuti, massimo

40 dopo pranzo, è tanto, di sera si addormenta sempre al solito orario, tra le 20

massimo 21.30, ma si addormenta solo se ninnata in braccio o nel passeggino, mentre nel

lettino da sola piange per un’ora o due in modo inconsolabile e crolla per

sfinimento. Una volta addormentata iniziano i risvegli alle 23 circa e con

cadenza anche di ogni 20 minuti, si lamenta o piange o si siede e chiama mamma,

a volte basta un goccio d’acqua, un ciuccio e dorme subito a volte invece

urla da disperata, inoltre credo sia sonnambula spesso si tira seduta piange

o chiama ma ha occhi vitrei o chiusi (questo lo faccio anche io) invece se

dorme nel lettone con me non ha nessun problema se non il fatto di muoversi

in continuazione. Qual è il problema? Come posso comportarmi? Inoltre io sono sola, lei ha

solo me, tutto può essere dovuto a questo legame?



Angela Raimo Angela Raimo

Gentile signora, mi perdoni non vorrei apparirle troppo dura tuttavia davvero ho trovato la sua lettera sconcertante. Mi descrive una bambina con tratti geniali che, fortunatamente, almeno al momento della nanna e di notte fa la bambina, cioè reclama la presenza della sua mamma. Non so come lei riesca a resistere mentre, dopo essere stata messa nel lettino, questa piccina si dispera addirittura per due ore, comunque al riguardo voglio citare un grande pediatra del passato che non mancava di sottolineare che un bambino che si addormenta sfinito dal troppo piangere non è un bambino “educato” è un bambino sconfitto. Permetta a sua figlia di avere la sua età, non ha ancora 15 mesi, non so bene quali aspettative lei nutra nei suoi confronti, comunque sia visto che la priorità è che anche lei riesca a riposare di notte e che la bimba se dorme nel lettone non si sveglia se la tenga vicino per la nanna, senza esitazioni. Lasci a questa bambina il tempo di diventare grande, è ancora così piccola! e cerchi di guardare ai suoi incredibili progressi diurni, anziché focalizzarsi sui comportamenti notturni. Questo vale ovviamente se si ha la certezza che non vi sia alcun problema fisico a disturbare il sonno della bambina, gli ossiuri per esempio, o un mal d’orecchi o un’infezione delle vie urinarie. Le consiglio quindi di consultare anche il pediatra curante per escludere simili eventualità. Dopodiché cerchi di essere più accudente, disponibile, affettuosa con la sua piccola anche quando cala il buio. Con il passare del tempo la situazione migliorerà, come sempre avviene. Cari saluti.

